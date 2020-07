Inter, poker alla Spal con un super Sanchez: -6 dalla Juventus, si infiamma la volata scudetto (Di giovedì 16 luglio 2020) Lukaku ancora ai box, ma l’Inter raccoglie il secondo successo consecutivo, quello che le permette di essere seconda, a -6 dalla Juventus capolista. Ci si può dispiacere per i 5 punti buttati fra Bologna e Verona, o guardare al futuro con un ritrovato ottimismo. I nerazzurri hanno corretto la rotta dopo i due passi falsi, evitando di prendere la strada imboccata dalla Lazio, fatta di frustrazione, rimonte e risultati che non arrivano. Emilio Andreoli/Getty ImagesUna buona mano a Conte la sta dando Alexis Sanchez, autore oggi di un’ottima partita condita da un gol e un assit (di Candreva, Biraghi e Gagliardini le altre marcature). Il cileno sta sostituendo, seppur con caratteristiche diverse, Romelu Lukaku dando un po’ di freschezza all’attacco ... Leggi su sportfair

