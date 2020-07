Ingorghi e traffico, l'estate impossibile in Liguria (Di giovedì 16 luglio 2020) Avrete visto dai telegiornali che in Liguria si viaggia a 4 chilometri all'ora. Questo sta rovinando il turismo in quella meravigliosa Regione e che, pur se si inaugurano gallerie e tratti di strada, rimane l'inferno. Mi piacerebbe che il Governo si facesse carico d'informarci perché in quella terra si debba viaggiare con tanta scomodità. Possibile che sia sempre colpa della Società Autostrade? E poi, il nuovo ponte quando viene inaugurato? Non vorrei che aspettassero che si esaurisca l'ingorgo lungo le strade della Liguria. Leggi su iltempo

ALESSANDRIA – Nuova giornata di caos e traffico sulle autostrade che dal Piemonte portano alla Liguria e viceversa. Sin dalle prime luci del mattino, infatti, si segnalano rallentamenti e ingorghi per ...

