"Il Governo fa solo danni, servirebbe una bella Troika". Intervista a Flavio Briatore (Di giovedì 16 luglio 2020) È tutto così esteticamente curato nel mondo di Flavio Briatore che entrando nei suoi locali ci si aspetta che da un momento all’altro scatti il jingle e che la sua corte di collaboratori – con abbronzatura, pochette nei taschini, bretelle e ciuffo impomatato – inizi con la coreografia, un po’ come a Broadway. E invece ci si trova davanti un uomo dai modi normalissimi, volume della voce blues, nessun picco di adrenalina fuori posto, un caffè e un bicchiere d’acqua come i comuni mortali. Almeno finché non si parla del Governo. “Loro sparano decreti che non servono a niente e creano confusione, hanno destabilizzato un Paese e le grandi città sono vuote”. HuffPost ha incontrato l’imprenditore nel Principato di Monaco, nel suo nuovo locale Crazy Pizza, e con ... Leggi su huffingtonpost

A giudizio del premier Giuseppe Conte anche ieri il Mes «non era all'ordine del giorno». Il Pd si adegua e vota contro la mozione di +Europa presentata da Riccardo Magi, sulla quale anche Italia Viva ...

Il governo federale tedesco è favorevole a ricorrere a lockdown circoscritti alle aree colpite dai focolai di coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro federale responsabile dell'Ufficio di cancelleri ...

