Ghera-de Priamo (FDI): “Rischio assembramenti serve navetta per Roma Lido chiusa nei fine settimana” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Si chiama Assessorato ai Trasporti,ma nel caso del Comune di Roma e della Regione Lazio, dovrebbe chiamarsi “Assessorato all’Inerzia”, visti i tempi biblici di adeguamento della mobilità pubblica cittadina alla Fase 2 dell’emergenza Covid19”. Così in un comunicato Fabrizio Ghera, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio e Andrea de Priamo, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Roma “Da oltre due mesi, si attende un servizio navetta dalla stazione di Acilia che sostituisca la metro ferroviaria Roma –Lido. Questo perché da Aprile, ogni venerdì alle 21.30, per tutto il fine settimana, i convogli vengono fermati alla stazione di Acilia (direzione ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ghera Priamo Ghera-de Priamo (FDI): "Rischio assembramenti serve navetta per Roma Lido chiusa nei fine settimana" RomaDailyNews Comunali 2021, il centrodestra "distratto" dalla corsa alla Regione. Ecco i nomi per i municipi

Il nome del candidato sindaco alle elezioni comunali del 2021 non c'è ancora. Un manager lontano dai partiti e rigorosamente romano sarebbe nei desiderata di Matteo Salvini, a quanto dichiara in pubbl ...

FDI: “Municipio XV fra dimissioni e denunce”

“Nella seduta odierna della Commissione Trasparenza, il coraggioso ex assessore al Commercio Alessia Vivaldi, invitata dal Presidente della Commissione, ha inaspettatamente e clamorosamente smentito i ...

Il nome del candidato sindaco alle elezioni comunali del 2021 non c'è ancora. Un manager lontano dai partiti e rigorosamente romano sarebbe nei desiderata di Matteo Salvini, a quanto dichiara in pubbl ...“Nella seduta odierna della Commissione Trasparenza, il coraggioso ex assessore al Commercio Alessia Vivaldi, invitata dal Presidente della Commissione, ha inaspettatamente e clamorosamente smentito i ...