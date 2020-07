Gervinho-Benevento, parla un infastidito Faggiano (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il mercato del Benevento è già nel vivo e tra i nomi più chiacchierati delle ultime ore troviamo indubbiamente quelli di Glik e Gervinho. Dopo aver chiuso ufficialmente con l’attaccante ex Lille Loic Remy, il direttore sportivo Foggia è a un passo dall’assicurarsi anche il difensore polacco. Diverso è il discorso relativo all’ivoriano, che rappresenta la vera suggestione dei tifosi sanniti in questi giorni. A parlare dell’esterno in forza al Parma è stato il ds dei ducali, Daniele Faggiano, che a Sky Sport ha mostrato un certo disappunto: “Fa piacere che i nostri giocatori siano ricercati e se Kulusevski va alla Juventus vuol dire che abbiamo fatto bene. Ha deciso lui di restare fino ... Leggi su anteprima24

AndreCardi : RT @enzolampard: @AndreCardi Per il Benevento è in arrivo Gervinho - enzolampard : @AndreCardi Per il Benevento è in arrivo Gervinho - FrancescoBonia1 : RT @Federico_FR24: Sento i nomi di Remy, Schurrle e Gervinho per il Benevento del prossimo anno, che se si presenta pure con la divisa zarr… - grecben : RT @Federico_FR24: Sento i nomi di Remy, Schurrle e Gervinho per il Benevento del prossimo anno, che se si presenta pure con la divisa zarr… - aire_squaire : RT @cortomuso: Biafora dice che Gervinho va al Benevento sto singhiozzando, stanno facendo l'all star team del 2012-2013 -