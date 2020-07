Formula 1 – Hamilton si complimenta con Bottas: “cresciuto come uomo e come pilota, sono contento” (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo il buon inizio di stagione che lo vede leader del mondiale, Valtteri Bottas è ad un passo dalla riconferma in Mercedes. Il pilota finlandese ha incassato anche i complimenti del suo compagno di scuderia che in conferenza stampa ha dichiarato: “ogni anno vedo Valtteri crescere. come pilota, come uomo squadra e come persona. Migliorare è normale anno dopo anno, le scoperte di pregi e difetti che facciamo ci spingono ad analizzare questi aspetti e migliorarli. Ho trovato un pilota più in forma e maggiormente concentrato quest’anno e sono contento di continuare a lavorare con lui”. Il campione britannico si è poi concentrato sulla ... Leggi su sportfair

