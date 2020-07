Fdi: lassismo ed errori M5S su installazione antenna via Gavi (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “La questione relativa all’installazione di un’antenna telefonica in via Gavi e’ l’emblema dell’inefficienza dell’Amministrazione Raggi. Il via libera arriva con la procedura del silenzio-assenso, senza alcun sopralluogo, ma soprattutto non ci si accorge che c’e’ un errore madornale: il terreno dove viene installata non e’ nel civico indicato nell’atto! E ad accorgersi di tutto sono i cittadini, non il Comune di Roma. Colpisce nello specifico che l’installazione fosse prevista inizialmente al civico 27 di via Gavi, dove sorge una abitazione e che, invece, sia stata eseguita in un terreno situato tra il civico 25 e il 27. Spiace che oltre all’errore per i cittadini sia arrivata anche la beffa”. Cosi’ in ... Leggi su romadailynews

