Eurozona, Lagarde: atteso rimbalzo ma incertezza su velocità (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Come da pronostico, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi d’interesse e conferma il piano d’acquisto di titoli (PEPP) per supportare l’economia del superamento della crisi pandemica ma, ha spiegato la Presidente Christine Lagarde in conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo l’Eurozona necessita ancora di “un ampio stimolo monetario”. La Presidente ha poi riferito che dopo i forti acquisti dei primi mesi dal lancio del piano di acquisti di titoli Pepp, alla Bce “come alcuni hanno notato abbiamo rallentato un po’ le dinamiche di acquisti”, perchè le pressioni dei mercati si sono un po’ attenuate. Gli ultimi dati “segnalano un recupero” dell’attività economica nell’area euro dopo i crolli causati dalla pandemia ... Leggi su quifinanza

