Endometriosi e Coronavirus: tra dubbi e falsi miti

Le donne con endometriosi sono più a rischio delle altre di contrarre il Covid-19? Chi, invece, ha avuto il virus può continuare a usare la pillola? E poi, come fare a tornare in azienda o ad entrare ...Creata dalla Fondazione italiana endometriosi ha registrato un totale di 4 mila iscrizioni e 463.170 interazioni dall’inizio dell’epidemia. In Italia sono 3 milioni le donne affette da endometriosi, m ...