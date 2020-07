Dopo l'aumento di contagi, anche grazie a Trump, a Tulsa obbligatoria la mascherina (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo i danni fatto dal miliardario negazionista si deve correre ai ripari Mascherine obbligatorie e Tulsa. Meno di un mese Dopo il discusso comizio di Donald Trump nella città dell'Oklahoma, il ... Leggi su globalist

SkyTG24 : Dopo l'emergenza #coronavirus, in #Francia il governo ha disposto un aumento dei salari del settore sanitario pari… - Agenzia_Ansa : #India:18 mila casi, #lockdown nello stato del #Bihar.Positivi in aumento, dopo rientro di migliaia di persone da a… - Corriere : Usa, balzo dei contagi a Tulsa dopo il comizio di Donald Trump - ahoy_boy98 : RT @rtl1025: ?? Sono 230 i nuovi contagiati da #COVID__19 nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono… - Chicca78442830 : @Alefarris83 @Romy_kitty1 @Gio_Eh_niente @Il_Sovrano Eccerto. Se il titolo schizza dopo la diffusione di un accordo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo aumento Coronavirus Catalogna, imposto confinamento a 160mila persone dopo aumento dei contagi Sky Tg24 Coronavirus, stop Hollywood: ora i set sono in Europa e Nuova Zelanda

Il coronavirus non si ferma e l’aumento dei casi registrati in America assesta un’ulteriore mazzata alla fabbrica dei sogni già messa in ginocchio dal lockdown. Hollywood, che si preparava a ripartire ...

Coronavirus, continua a salire il numero di contagi in Italia: +162 rispetto a ieri

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.

Il coronavirus non si ferma e l’aumento dei casi registrati in America assesta un’ulteriore mazzata alla fabbrica dei sogni già messa in ginocchio dal lockdown. Hollywood, che si preparava a ripartire ...Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.