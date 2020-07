“Covid disattivato dai raggi ultravioletti in pochi secondi”. Lo dice uno studio italiano (Di giovedì 16 luglio 2020) “Il coronavirus viene disattivato dai raggi ultravioletti in pochi secondi”. Lo sostiene uno studio condotto da un team italiano, composto da medici e astrofisici, raccontato dal Corriere della sera.Gli autori - che fanno parte dell’Università degli Studi di Milano (dipartimento “Luigi Sacco”), Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e Istituto nazionale dei tumori - hanno analizzato il rapporto tra l’andamento della pandemia e la quantità di raggi solari nei vari Paesi, evidenziando un’evidente correlazione.Il quotidiano ha intervistato Mario Clerici, primo firmatario dei lavori, professore ordinario di Immunologia all’Università di Milano e direttore scientifico della Fondazione Don Gnocchi.Per ... Leggi su huffingtonpost

