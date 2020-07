Cooler Master: ecco il nuovo chassis per Raspberry Pi 4 (Di giovedì 16 luglio 2020) Cooler Master, per la prima volta, si unisce a Raspberry per uno chassis autentico presente anche su Kickstarter per il crowdfunding Cooler Master, azienda celebre per la produzione di chassis ed accessori inerenti al raffreddamento per PC, ha finalmente fatto il suo ingresso ufficiale nel mondo dei Single Board Computer. Più nello specifico si è avvicinata al più popolare di tutti, ovvero il Raspberry Pi, presentando quindi il suo primo case progettato unicamente per il Raspberry Pi 4. La particolarità sta nel fatto che invece di mettere il prodotto direttamente in vendita nella grande distribuzione, Cooler Master ha deciso di lanciare una campagna di crowdfunding su ... Leggi su tuttotek

