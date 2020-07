Conte rende ancora più ricco Benetton (Di giovedì 16 luglio 2020) Alle 5,16 di ieri mattina Giuseppe Conte ha chiuso i lavori del consiglio dei ministri tirando fuori la sua soluzione per il caso Autostrade, che non è stata quella revoca della concessione annunciata il giorno prima dallo stesso premier in un'intervista a Marco Travaglio. Pochi minuti dopo l'intera famiglia Benetton capeggiata da Luciano si è immaginata sul famoso balcone di palazzo Chigi a festeggiare come fece Luigi Di Maio «l'abolizione della povertà». Quella dei Benetton, naturalmente. Che infatti dodici ore dopo l'annuncio di quell'accordo si sono trovati più ricchi di 805 milioni di euro rispetto alla sera precedente. Grazie alla decisione del consiglio dei ministri infatti il titolo Atlantia è impazzito in borsa aumentando del 26,65% in poche ore, e mettendo in tasca alla sola ... Leggi su iltempo

