Colantuono: "Napoli non può permettersi cali di tensione, ma Gattuso non lo permetterà" (Di giovedì 16 luglio 2020) Stefano Colantuono, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli fin qui è andato forte, ci può stare staccare la spina adesso. Leggi su tuttonapoli

apetrazzuolo : IL PARERE - Colantuono: 'Se il Napoli vuole fare uno step in avanti, deve trovare un attaccante da 20 gol a stagion… - NincoNanco07 : @AleAuz86 Quello che perde a livello tecnico, lo guadagna di potenza...ed era così già al primo anno con il Napoli.… -