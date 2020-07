Aspi Public company? Anche no (Di giovedì 16 luglio 2020) Il futuro di Aspi tra ingresso di Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Public company. Questa la lettura di molte agenzie e quotidiani sull’epilogo, almeno così sembra, dello scontro tra il governo e la famiglia Benetton, che gradualmente uscirebbe dalla gestione della rete autostradale, "progressivamente non sarà più socia di Aspi" secondo quanto dichiarato dalla ministra alle Infrastrutture Paola De Micheli."Torna agli italiani ciò che era sempre stato loro: è un risultato che solo questo Governo e soprattutto solo questo Presidente del Consiglio potevano portare a casa" l’entusiastico annuncio via Twitter del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli (in tempo utile per inaugurare il nuovo ponte di Genova, l’8 agosto). ... Leggi su blogo

