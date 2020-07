Armie Hammer accusato di aver tradito la moglie con una fan: la ragazza pubblica gli screen e svela i dettagli (Di giovedì 16 luglio 2020) La scorsa settimana Armie Hammer e la moglie Elizabeth Chambers hanno annunciato il divorzio su Instagram. “Tredici anni come migliori amici, anime gemelle, partner e poi genitori. È stato un viaggio incredibile, ma insieme abbiamo deciso di cambiare pagina e uscire dal nostro matrimonio. Mentre entriamo in questo prossimo capitolo, i nostri figli e le nostre relazioni come co-genitori e cari amici rimarranno la nostra priorità. Comprendiamo che questa notizia si presta al dialogo pubblico, ma nell’interesse dei nostri figli e della nostra famiglia, stiamo chiedendo privacy, compassione e amore durante questo periodo”. Fin qui nulla di troppo strano, se non fosse che su un forum russo una ragazza ha dichiarato di essersi scambiata per molto tempo messaggi “particolari” con ... Leggi su bitchyf

