Alex Zanardi: iniziato il processo di risveglio. Le sue condizioni (Di giovedì 16 luglio 2020) Per Alex Zanardi sta per iniziare la fase due, quella che segue alla sedazione assistita e agli interventi neurochirurgici effettuati nei giorni scorsi: al paziente verrà lentamente ridotta la sedo-analgesia. In pratica si provvederà al risveglio del pilota dal coma farmacologico. Restano gravi le condizioni generali e il quadro neurologico così come rimane riservata la prognosi. Alex Zanardi è sempre ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’Aou Senese dove la direzione sanitaria ha deciso di iniziare il suo risveglio. Una scelta in accordo con la famiglia del campione, che ha acconsentito a questa nuova fase per capire come reagirà Alex. Il processo è ... Leggi su howtodofor

