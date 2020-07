‘A scuatra e Gattuso ajere ‘ntribbuna-divano nun piacette a nnisciuno (Di giovedì 16 luglio 2020) BOLOGNA-NAPOLI (15.7.20) 1 A 1 No, guagli accussì nun va, mannaggia ê cane ‘e canciello! ajere ‘mmerz’ ê ssette e mmeza ‘o Ciuccio jette a Bbulogna contr’ê murtadelle lucale e s’êsse avuto levà ‘e pacchere ‘a faccia datose ca a ll’addabba (andata) ô san Paolo ‘e mmurtadelle d’’o zincaro se pigliajeno ‘e tre ppunte i ‘e pacchere avute ancòra ce abbrusciavano. Ca pirciò ajere êssemo avut’ ‘affuzzà (vincere) e mmece jette a ffen ca ce spartettemo ‘e scioccele e ss e nno riuscettemo a ppurtarece â casa ‘nu gramo punticciullo, acqua ca nun leva sete e ttutto chesto pecché doppo ‘nu sibbacco (match) spassuso e e cumbattuto ‘o Ciuccio nun fove capace ‘e ... Leggi su ilnapolista

