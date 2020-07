2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE stimola l'innovazione degli studenti (Di giovedì 16 luglio 2020) SHENZHEN, Cina, 16 luglio 2020 /PRNewswire/



Gli studenti universitari di tutto il mondo sono invitati a mettere alla prova le proprie competenze di algoritmi e intelligenza artificiale in una ribalta mondiale in occasione di 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE, lanciato l'8 luglio. Il lancio GLOBALe del concorso da parte di Huawei vedrà squadre composte da studenti universitari esplorare e creare soluzioni per le sfide che il settore dell'intelligenza artificiale (IA) si troverà ad affrontare, individuando in tal modo la prossima generazione di esperti di IA e algoritmi. Commentando il lancio, Zhang Ping'an, presidente del Consumer Cloud Service, Huawei Consumer Business Group, ha affermato: "Con milioni di programmatori di talento ... Leggi su iltempo

SHENZHEN, Cina, 16 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Gli studenti universitari di tutto il mondo sono invitati a mettere alla prova le proprie competenze di algoritmi e intelligenza artificiale in una ribal ...

2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE Motivates Students Innovation

SHENZHEN, Cina, 16 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Gli studenti universitari di tutto il mondo sono invitati a mettere alla prova le proprie competenze di algoritmi e intelligenza artificiale in una ribal ...