13enne asmatica in coma a causa della mascherina, intossicata dall’anidride carbonica. (Di giovedì 16 luglio 2020) “L’uso costante della mascherina chirurgica, magari indossata anche in circostanze inappropriate, può aver contribuito a una sovraproduzione di anidride carbonica che, in presenza di patologie respiratorie, può avere conseguenze gravi se reintrodotta nell’organismo”. Lo hanno detto i medici dell’ospedale Regina Margherita di Torino ai genitori di una 13enne aostana, dimessa dopo due settimane di coma durante le quali ha rischiato di morire. La ragazzina soffre di asma e un giorno, verso la fine di maggio, durante un attacco si era sentita peggio del solito: “Mi manca il fiato, non respiro”, aveva detto alla madre che resasi conto del pericolo aveva allertato immediatamente il 118. Una crisi respiratoria subito giudicata grave dai ... Leggi su databaseitalia

