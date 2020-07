Universal e Ttk lanciano le Cinemask (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dalla collaborazione tra l’azienda friulana Ttk e Universal Brand Development nascono le Cinemask, pensate per gli amanti del cinema Economiche, eco-friendly e 100% ‘made in Italy’. Dalla collaborazione tra l’azienda friulana Ttk e Universal Brand Development nascono le ‘Cinemask’, mascherine personalizzate per gli amanti del cinema. La linea prevede diverse collezioni, in decine di modelli, dedicate… L'articolo Universal e Ttk lanciano le Cinemask Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Dalla collaborazione tra l’azienda friulana Ttk e Universal Brand Development nascono le Cinemask, pensate per gli amanti del cinema Economiche, eco-friendly e 100% ‘made in Italy’. Dalla ...

Le mascherine ufficiali Disney e Universal

Tante aziende hanno messo a disposizione le proprie competenze per rendere un po’ meno “strana” la situazione che stiamo vivendo in seguito alla pandemia in corso. Tra queste, come segnale di ...

