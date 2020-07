Ultime Notizie Roma del 15-07-2020 ore 11:10 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale studio nuovo appuntamento con l’informazione Torniamo a parlare di autostrade in primo piano Consiglio dei Ministri in particolare un passo indietro di Benetton che apre l’accordo sottostrada ingresso di cassa depositi e prestiti con il 51% che renderà di fatto Asti una Public Company e revisione della concessione dei sentimenti alle tariffe dopo 6 ore di riunione intese dure discussione in consiglio di iniziare a Laura ha dato mandato a casa depositi e prestiti per avviare entro il 27 il percorso che dovrebbe portare all’uscita progressiva dei prima scendendo il dieci 12% dell’azionario poi tu non ulteriore direzione in coincidenza con la quotazione in borsa di Asti Unione Europea recovery Fund entro luglio no a compromessiSpero di poter ricevere ... Leggi su romadailynews

fanpage : ?? Ultim'ora La California si chiude - fanpage : Zangrillo (San Raffaele): “L’emergenza Covid? È finita da due mesi” - fanpage : 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha uccis… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Lombardia, stop mascherina all'aperto se c'è distanza. Dpcm con proroga norme anti-cont… - ladyrosmarino : RT @fanpage: 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha ucciso 50 milion… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie. Scuola, Arcuri: “Test al personale e mascherine agli studenti” Fanpage.it Addio a Franco Barella, partigiano, presidente dell’Anpi e noto imprenditore

Morto a 95 anni nella sua casa di Novi: scrisse libri e fu anche tra i fondatori del club Lions a Novi NOVI. Si è spento oggi a 95 anni nella sua abitazione di Novi Ligure, Franco «Lupo» Barella, stor ...

Fonti maggioranza: verso rinvio elezioni presidenti commissioni

(askanews) - I gruppi di maggioranza starebbero per far slittare le elezioni dei presidenti delle commissioni, previste oggi, a dopo la votazione sullo scostamento di bilancio. È quanto si apprende da ...

Morto a 95 anni nella sua casa di Novi: scrisse libri e fu anche tra i fondatori del club Lions a Novi NOVI. Si è spento oggi a 95 anni nella sua abitazione di Novi Ligure, Franco «Lupo» Barella, stor ...(askanews) - I gruppi di maggioranza starebbero per far slittare le elezioni dei presidenti delle commissioni, previste oggi, a dopo la votazione sullo scostamento di bilancio. È quanto si apprende da ...