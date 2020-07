Simeone: vergogna ‘Pronto Cassa’ Regione Lazio, aziende aspettano soldi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “Ottenere un prestito di 10 mila euro? Con il ‘Pronto Cassa’ odissea allucinante per le imprese del Lazio. Trovo vergognoso che ci siano imprenditori impossibilitati a ricevere il denaro richiesto per problemi tecnici legati ad un sistema evidentemente inefficace. Mi riferisco alla richiesta di molti imprenditori e partite Iva effettuata attraverso la piattaforma web www.fareLazio.it e finalizzata ad ottenere 10 mila euro a tasso zero, per una durata di 5 anni, con un anno di ammortamento.” “Si tratta di una misura varata per micro, piccole e medie imprese che chiedono di poter accedere ad un minimo di liquidita’ per soddisfare le esigenze piu’ immediate e far fronte alle difficolta’ economiche provocate dall’emergenza Covid. Ho ricevuto diverse segnaLazioni che ... Leggi su romadailynews

