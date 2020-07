Setien allontana l’esonero: «Resto sicuramente al Barcellona» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quique Setien si autoconferma sulla panchina del Barcellona in vista della prossima stagione: le sue parole Quique Setien non teme l’esonero da parte del Barcellona. Anzi, si autoconferma sulla panchina blaugrana in vista della prossima stagione, nonostante le critiche ricevute nelle ultime settimane. «Mi vedo certamente sulla panchina del Barcellona la prossima stagione. Spero che venga valorizzato il lavoro fatto, non solo il risultato. Certamente mi aspetto di continuare il prossimo anno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TuttoMercatoWeb : Setien allontana l'Inter da Vidal: 'Ha un contratto col Barça e grandi opzioni di restare qui' -

Diretta/ Barcellona Espanyol (risultato finale 1-0): Luis Suarez decide il derby

La diretta di Barcellona Espanyol termina col risultato finale di 1-0. La rete decisiva la sigla al minuto 56 Luis Suarez quando le due compagini erano rimaste in inferiorità numerica. I padroni di ca ...

Quique Setien non teme l'esonero da parte del Barcellona. Anzi, si autoconferma sulla panchina blaugrana in vista della prossima stagione, nonostante le critiche ricevute nelle ultime settimane. «Mi v ...