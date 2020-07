Serie A, gli arbitri delle gare di domani: Giua per Spal-Inter (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono stati resi noti i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare di domani, questi i fischietti: Torino–Genoa: Rocchi Bindoni – Lo Cicero IV: Mariani VAR: Mazzoleni AVAR: Paganessi Spal–Inter: Giua Alassio – Gori IV: Abbattista VAR: Doveri AVAR: Di Iorio Foto: Lega Serie A L'articolo Serie A, gli arbitri delle gare di domani: Giua per Spal-Inter proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

ilfoglio_it : Il premier olandese Mark Rutte difende gli aiuti ai paesi del sud davanti al suo Parlamento. Ma insiste sulla neces… - raffaellapaita : Gli effetti di una revoca li pagheranno i cittadini perché genererà un contenzioso lunghissimo. Parliamo di cose se… - MarioManca : Questa serie rimane pazzesca, sia per come Moira Walley-Beckett ha adatto il romanzo di Montgomery sia per le sfuma… - DirettaJ : ??#GameDay?? ?? 33° Giornata di serie A ?????? Sassuolo??Juventus ?? Mapei Stadium ? 21:45 ?? Sky ?? #Finoallafine FORZA JU… - TheGamesMachine : Altra serie animata a tema videoludico su #Netflix, questa volta a tema #DragonsDogma. Alla testa del progetto, com… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Lucifer 5, il trailer della nuova stagione della serie tv Sky Tg24 Futsal Pistoia, Francesco Patetta rinnova: «Felice dell’opportunità»

Patetta comunque ha sempre dimostrato serietà e impegno e queste doti gli sono valse la riconferma ... piacere avere un’altra possibilità per cimentarmi nel campionato di Serie A2. Avrò da lavorare ...

MERCATO - Palmeri: "La Juve su Milik, nell'affare Bernardeschi, ecco perchè il Napoli sta cambiando la storia, l'Everton su Allan, discorso avviato"

Gli 81 milioni per Osimhen sono quasi un rischio, ma sicuramente sono un ammirabile tentativo di progettualità. Ed è vero che il Napoli è il club con il fondo cassa più ampia in Serie A, ma mai De ...

Patetta comunque ha sempre dimostrato serietà e impegno e queste doti gli sono valse la riconferma ... piacere avere un’altra possibilità per cimentarmi nel campionato di Serie A2. Avrò da lavorare ...Gli 81 milioni per Osimhen sono quasi un rischio, ma sicuramente sono un ammirabile tentativo di progettualità. Ed è vero che il Napoli è il club con il fondo cassa più ampia in Serie A, ma mai De ...