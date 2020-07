Serie A come la Premier League, dalla prossima stagione font unico per tutte le maglie: ecco i primi esempi (Di mercoledì 15 luglio 2020) A partire dalla prossima stagione, le maglie di tutte le squadre di Serie A, imitando il modello Premier League, saranno caratterizzate dal font unico. Nel corso degli anni, in Serie A abbiamo assistito a scelte estetiche dubbie per quanto riguarda le maglie delle squadre, in particolar modo nomi e numeri. Ci ricordiamo, per esempio, la maglia della Juventus della stagione 2007/2008, in cui il rosso. su sfondo bianconero, rendeva complesso leggere il nome del calciatore. Episodi che, dal... Leggi su 90min

Eurosport_IT : 7 rigori contro per falli di mano in area in questa stagione: la Juventus è la squadra più penalizzata in questa ca… - juventusfc : ?? Sarri: «Non si è mai segnato così tanto come in queste giornate in Serie A. In queste condizioni, per tutte le sq… - AMorelliMilano : #Conte a Berlino per baciare i piedi alla Merkel. Tutto inutile, saremo commissariati: i Paesi di serie A controlle… - NTTDATA_IT : ??Per comprendere tutti i possibili stadi e percorsi evolutivi, la ricerca di #NTTDATA e @sdabocconi ha privilegiat… - scandysss : RT @oppilif199: C’è grande curiosità nel vedere come la Juve ruberà la partita anche stasera Dopo il furto con Gasperini vanno nel terzo c… -