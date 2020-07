Sere d'Estate a Villa Scassi tra era Ora, Abba Time, SuperbaNd e Tropico del Blasco (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quattro appuntamenti per vivere le serate estive a Sampierdarena, nella cornice di Villa Scassi. Torna, dal 25 luglio al 2 agosto, 'Sere d'Estate a Villa Scassi', rassegna di musica e spettacolo ... Leggi su genovatoday

salzheimer : RT @InsaneAsilum: Sere d'estate... -papà mi porti a vedere le lucciole stasera? -si, ma il prezzo lo contratto io figliolo. - RedazioneLaNews : #Milano Sere FAI d'estate: gli appuntamenti speciali a Milano - GloriaBruno79 : RT @StampaCuneo: Sere d’estate post-Covid: street food in piazza Foro Boario con 15 ristoranti di Cuneo - twziva : RT @philosophyarte: Le sere di mezza estate con quell’arietta piacevole. - InsaneAsilum : Sere d'estate... -papà mi porti a vedere le lucciole stasera? -si, ma il prezzo lo contratto io figliolo. -

Ultime Notizie dalla rete : Sere Estate

ravennanotizie.it

Uno scrigno di tesori artistici e naturalistici ’dietro l’uscio’: nascosta da antichi palazzi, si svela al visitatore più attento in tutta la sua bellezza. E’ la Valle di Follonica, l’enclave verde de ...Anziano aggredito per strada per futili motivi. Il fatto è accaduto circa venti minuti dopo la mezzanotte di lunedì in via Toscana, nella zona periferica del centro abitato. L’uomo, un 72enne resident ...