Selvaggia Lucarelli chiede chiarimenti all’Ordine dei Giornalisti: “Nessuna risposta” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Visto che intendo tutelarmi nelle sedi competenti, venerdì ho inviato una lettera al presidente dell’odg Alessandro Galimberti, chiedendo di chiarirmi alcuni elementi. Ho specificato che era diretta anche ai consiglieri. Nessuna risposta. È stata girata ai consiglieri?“. Lo ha scritto Selvaggia Lucarelli su Twitter, raccontando di aver chiesto chiarimenti al presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Alessandro Galimberti, e di non aver ricevuto risposta. Pochi giorni fa la Lucarelli era stata deferita dall’Ordine per aver violato la Carta di Treviso. Leggi su sportface

