Sassuolo-Juventus, Sarri: “Facciamo fatica mentalmente e fisicamente. Scudetto? Ci servono nove punti” (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juventus deve ritrovare la forma mentale e fisica.I bianconeri nelle ultime tre uscite hanno totalizzato appena due punti frutto di due pareggi (Atalanta e Sassuolo) e una sconfitta (Milan). Il tecnico della compagine piemontese, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky, ha commentato così la prestazione dei suoi."Un allenatore vuole continuità della propria squadra e in questo momento stiamo facendo fatica sia mentalmente che fisicamente. Un qualcosa che sta accadendo a tutte le squadre, viviamo dei momenti buonissimi che si alternano a momenti di passività. Abbiamo incontrato due squadre che stanno giocando un ottimo calcio (Atalanta e Sassuolo), questa sensazione di alti e bassi dal punto di vista mentale dentro la partita li abbiamo avvertiti. ... Leggi su mediagol

Pirotecnico 3-3 al Mapei Stadium di Reggio Emilia fra Sassuolo e Juventus. Buonissima la prestazione dei Bianconeri nei primi dieci minuti abbondanti di gara. Non solo per il doppio vantaggio, ma anch ...Però era una partita che avremmo dovuto vincere, ma purtroppo in questo momento va così, dobbiamo andare avanti, ci mancano ancora tre punti per la Champions che qui manca da 13 anni, siamo vicini e ...