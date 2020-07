Rambo è un fantasma. In Germania quarto giorno di caccia all’uomo nella Foresta Nera (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug – “In città sei tu la legge, qua sono io”. Se avesse modo di collegarsi a internet dai boschi in cui si è nascosto, Yves Rausch potrebbe aver pensato a questa celebre frase cinematografica di Sylvester Stallone alias Rambo. Sì perché dalla stampa locale, il 31enne tedesco braccato da centinaia di agenti di polizia nella Foresta Nera, è stato soprannominato subito così: Rambo. In fuga da giorni dopo aver minacciato con una pistola e disarmato quattro poliziotti, pare che Rausch sia infatti armato anche di arco e frecce. Non ha ucciso né ferito nessuno, ma per le forze dell’ordine è altamente pericoloso. Braccato ma invisibile In ogni caso il problema principale è che non si trova, nonostante una ... Leggi su ilprimatonazionale

CarlottaMiller_ : RT @IlPrimatoN: Scuole chiuse, divieto di traffico aereo nella zona e 200 agenti sulle sue tracce. Ma il 'Rambo della Foresta Nera' è intro… - claudio_2022 : RT @IlPrimatoN: Scuole chiuse, divieto di traffico aereo nella zona e 200 agenti sulle sue tracce. Ma il 'Rambo della Foresta Nera' è intro… - IlPrimatoN : Scuole chiuse, divieto di traffico aereo nella zona e 200 agenti sulle sue tracce. Ma il 'Rambo della Foresta Nera'… -

Ultime Notizie dalla rete : Rambo fantasma Rambo è un fantasma. In Germania quarto giorno di caccia all’uomo nella Foresta Nera Il Primato Nazionale