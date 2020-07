Quanti sono i lupi in Italia e dove si trovano (Di mercoledì 15 luglio 2020) AGI - Hanno manifestato una sorprendente capacità di recupero e dalle poche decine che erano sopravvissute alla caccia negli anni ‘70, ora la popolazione dei lupi Italiani è arrivata circa 2.000 esemplari e ha raggiunto in pratica ogni reale possibilità di diffusione nell'Italia peninsulare (dall'Appennino Tosco-Emiliano fino all'Aspromonte) insediandosi anche in aree dove apparentemente non sembra esserci una copertura boscosa che favorisce l'attività della specie, come appunto il Salento e fino alle Alpi dove si stima vivano almeno 200 esemplari. Il caso del lupo di Otranto che è stato catturato questa mattina dopo che nei giorni scorsi aveva morso una turista, racconta però che questa espansione porta con sé nuovi pericoli per la ... Leggi su agi

Solamente pochi giorni fa, precisamente il 30 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate, a mezzo comunicato stampa, rendeva noto quanto segue: “Sono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli ...

Affitti, il disagio abitativo riguarda più di un milione di persone: noi abbiamo tre proposte

La ricerca conferma quanto da marzo afferma l’Unione Inquilini ... Le famiglie italiane in disagio abitativo che vivono in affitto sono, quindi, 1,150 milioni, mentre 320mila vivono in una casa di ...

