Programmi TV di stasera, mercoledì 15 luglio 2020. Su Rai1 parte Superquark, su Canale5 c’è Come Sorelle (Di mercoledì 15 luglio 2020) Piero Angela - Superquark Rai1, ore 21.25: Superquark Al via la nuova stagione del programma di scienza, natura, storia e tecnologia condotto da Piero Angela. Dall’Antartide alla Val D’Orcia per mostrare lo scheletro fossile di una balenottera del pliocene, dai combustibili fossili alla diffusione dei virus e altre tematiche nella prima puntata. Rai2, ore 21.45: NCIS 16×13 La regola dieci: Una bambina viene ritrovata in un magazzino. La piccola era stata imprigionata da due uomini in un seminterrato insieme alla madre, una recluta della Marina che tutti credevano fosse morta dieci anni prima. 16×14 Il passato non muore mai: L’NCIS indaga sulla morte di un impiegato della Marina, Andrew Kane. Nel frattempo, un uomo s’introduce furtivamente in casa di McGee e viene ferito a morte. Rai3, ore 21.20: Chi ... Leggi su davidemaggio

