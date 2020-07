Pontinia in lutto, è Giovanni Torelli l’operaio morto ieri sul lavoro: lascia moglie e 2 figli (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ Giovanni Torelli, classe 1969, l’operaio rimasto ucciso a causa dell’incidente sul lavoro che si è verificato nella mattinata di ieri in un cantiere a Sonnino. Giovanni avrebbe compiuto 51 anni proprio tra pochi giorni, precisamente l’8 agosto. L’uomo, residente a Pontinia, lascia la moglie e due figli, entrambi maggiorenni. L’operaio lavorava per la ditta Astolfi Costruzioni e, nella mattinata di ieri, si stava occupando della ristrutturazione del ristorante “La Tettoia” a Sonnino. Il locale era andato a fuoco nel 2018 e ora, dopo i rinvii a causa dell’emergenza Coronavirus, erano iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione. Mentre ... Leggi su ilcorrieredellacitta

moltomaltese : RT @CorriereCitta: Pontinia in lutto, è Giovanni Torelli l’operaio morto ieri sul lavoro: lascia moglie e 2 figli - CorriereCitta : Pontinia in lutto, è Giovanni Torelli l’operaio morto ieri sul lavoro: lascia moglie e 2 figli - News_24it : PONTINIA - Pontinia e Sonnino in lutto per Giovanni Torelli, l’operaio morto sul lavoro questa mattina al Frasso. D… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontinia lutto Comunità in lutto per la morte di Gianni Torelli, lascia due figli e la compagna latinaoggi.eu Incidente sull’Appia a Pontinia: un morto e due feriti gravi

Lutto a Cisterna di Latina per la scomparsa improvvisa di Alessandro Paolucci, quarant’anni, morto in un incidente stradale sulla via Appia a Pontinia, che ha coinvolto due auto. A bordo della macchin ...

Lutto a Cisterna di Latina per la scomparsa improvvisa di Alessandro Paolucci, quarant’anni, morto in un incidente stradale sulla via Appia a Pontinia, che ha coinvolto due auto. A bordo della macchin ...