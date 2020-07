Petrolio, Opec Plus sigla accordo per aumento produzione agosto (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Si allenta la stretta sull’oro nero decisa per contrastare il crollo di domanda causato dalla pandemia di Covid. Il gruppo degli esportatori di Petrolio formato dai produttori Opec, guidati dall’Arabia Saudita, e dai membri esterni non allineati, con la Russia in prima linea, noto come Opec Plus, ha raggiunto un accordo per aumentare le forniture di 1,6 milioni di barili equivalenti al giorno, a partire da agosto. In base alle indiscrezioni riportate da Dow Jones i tagli saranno ridotti dagli attuali 9,7 milioni di barili al giorno a 7,7 milioni. Tale aumento della produzione arriva dopo che gli Stati dell’Opec Plus avevano concordato uno storico taglio all’offerta, pari a ... Leggi su quifinanza

