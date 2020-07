Pd: Rocca Cencia, show di Salvini ma M5S faccia mea culpa (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – “Di nuovo il Salvini show a Rocca Cencia. Il leader leghista non perde occasione per farsi ritrarre nel suo avanspettacolo quotidiano, laddove i problemi creati dalla giunta Raggi sono piu’ evidenti. In quattro anni su AMA c’e’ stato solo il valzer delle poltrone: dirigenti e management occupati per trimestri, senza mai sapere se il trimestre successivo avrebbero conservato l’incarico. Assessori all’ambiente fantasiosi e amministratori delegati di volta in volata cacciati e in aperto contrasto con la sindaca hanno prodotto il risultato di un’azienda capitolina al collasso.” “Gli impianti per il trattamento dei rifiuti sono sovraccarichi e di nuovi neanche l’ombra, anzi gli unici esistenti vengono chiusi. Il caos sulla politica dei rifiuti ... Leggi su romadailynews

