Pagelle Bologna-Napoli 1-1: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino di Bologna-Napoli 1-1, match della trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Alla formazione di Gattuso bastano sette minuti per passare in vantaggio: Manolas prende il tempo a Tomiyasu e mette in rete di testa. Per gli uomini di Mihajlovic ci sono due gol annullati per fuorigioco: prima a Mbaye e poi a Palacio nella ripresa. Ma all’80’ c’è il gol del pareggio: Barrow riceve da Soriano e batte Meret con un grande mancino. Le Pagelle Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6; Mbaye 6.5 (38’ st Denswil sv), Tomiyasu 5, Danilo 5.5, Krejci 6 (20’ st Dijks 6); Medel 6 (33’ st Poli 6), Dominguez 5.5 (33’ st Baldursson 6); Soriano 6, Skov Olsen 6.5 ... Leggi su sportface

