Omofobia, in chiesa fedeli pregano contro i ddl Zan: fuori esplode la protesta (Di mercoledì 15 luglio 2020) Emanuela Carucci In piazza i cittadini manifestano per i diritti dei gay, ma vengono schedati dai carabinieri. contro i militari dell'Arma il primo cittadino La notizia sta facendo il giro del web e ha creato molto sconcerto. A Lizzano, un piccolo Comune in provincia di Taranto, il parroco della chiesa San Nicola ha organizzato un "rosario per la famiglia" per " difenderla dalle insidie che la minacciano tra cui il disegno di legge contro l'omotransfobia", come enuncia il manifesto che avrebbe radunato i fedeli. La funzione religiosa è stata organizzata, appunto, contro il Ddl Zan-Scalfarotto, la legge per contrastare l'Omofobia e la transfobia. In particolare sul foglio della preghiera era specificato che il rosario sarebbe servito per "implorare il fallimento del ... Leggi su ilgiornale

La notizia sta facendo il giro del web e ha creato molto sconcerto. A Lizzano, un piccolo Comune in provincia di Taranto, il parroco della chiesa San Nicola ha organizzato un "rosario per la famiglia" ...

Lizzano, rosario "per la famiglia": protesta Lgbt. La sindaca blocca i carabinieri

