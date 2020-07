MotoGp Test Jerez – Vinales vola davanti a Quartararo e Marquez: Rossi in difficoltà, Petrucci ko [TEMPI] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Giornata piuttosto movimentata sulla pista di Jerez per i Test che precedono il primo weekend stagionale di MotoGp. Dopo un blackout elettrico infatti, una lerdita d’olio causata dall’Aprilia di Aleix Espargaro ha provocato due incidenti: Alex Marquez è caduto alla curva 6, Danilo Petrucci alla 11. Il pilota Ducati ha rimediato una contrattura al collo ed un leggero trauma cranico, per le quali ha dovuto abbandonare la sessione, ma che non pregiudicherranno il suo weekend. Il miglior tempo lo ha fatto registrare Maverick Vinales (1:37.793), piazzatosi al primo posto davanti a Quartararo e Marc Marquez. Prestazioni opache per Dovizioso, 12° al netto di una clavicola che sembra ‘funzionare’, e ... Leggi su sportfair

