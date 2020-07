MotoGp – Dovizioso in fiducia dopo i test di Jerez: “giornata fondamentale, clavicola in buone condizioni” (Di mercoledì 15 luglio 2020) La MotoGp torna in pista per i test di Jerez che anticipano il primo weekend stagionale. Tenuta sotto osservazione la prova di Andrea Dovizioso, al rientro dopo un infortunio alla clavicola che ne ha messo in dubbio la partecipazione alla gara spagnola. Dovizioso non sembra aver sofferto alcun problema ed ha fatto registrare il 12° posto nella sessione pomeridiana con un tempo di 1:38.779. Queste le parole di Dovizioso rilasciate attraverso la nota stampa Ducati: “dopo i quattro mesi di stop, la giornata di oggi si è rivelata davvero fondamentale e sono molto contento di come è andata. Grazie al lavoro svolto a casa dopo l’intervento alla clavicola, ... Leggi su sportfair

