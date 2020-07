Microsoft Office 365, in arrivo le email “usa e getta” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Microsoft vuole permettere agli utenti di Office 365 di creare un numero illimitato di indirizzi email “usa e getta”, per seguire più facilmente le campagne di marketing o sicriversi a singole newsletter, senza per questo mettere in disordine la propria casella principale. “Il supporto al plus addressing in Office 365 è un ottimo modo per gestire più facilmente la posta in arrivo e anche per tracciare la posta dedicata alle campagne di marketing e di vendita” ha affermato Microsoft. L’azienda di Redmond ha chiamato questa funzione di subaddressing (anche conosciuta come detailed addressing) con il nome di plus addressing, nome dovuto al delimitatore che verrà utilizzato per estendere il proprio indirizzo email ... Leggi su ilfattoquotidiano

