Meteo Roma: previsioni per giovedì 16 luglio Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno in mattinata, qualche nube al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +19°C e +30°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 16 luglio Ampie schiarite al mattino su tutto il Lazio, nuvolosità in generale aumento nel pomeriggio con locali piogge o temporali sulle zone interne e sul viterbese; migliora nel corso della notte. Meteo Italia: previsioni per giovedì 16 luglio Al Nord: Al mattino nuvolosità sparsa su gran parte delle regioni con deboli piogge sulle Alpi nord ...

