Mario Rui: “Il gioco c’è, dobbiamo segnare di più” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mario Rui, terzino portoghese del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, prima della gara con il Bologna: “Il tempo a disposizione per lavorare sulla zona gol non l’abbiamo avuto perché si finisce una partita e si ricomincia subito a giocare. Abbiamo visto dove abbiamo fatto meno bene e dove migliorare. Siamo la squadra che crea di più in Serie A, ma che segna meno in rapporto a quanto crea. E’ un punto da migliorare. L’importante però è che il gioco c’è e se continuiamo così segneremo di più”. Foto: sito uff Napoli L'articolo Mario Rui: “Il gioco c’è, dobbiamo segnare di più” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

