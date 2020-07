Mafia: 'deportati Auschwitz fortunati a essere uccisi', scoppia la bufera social su Aiello (M5S) (2) (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Adnkronos) - Mentre Valeria scrive: "Ma che chieda scusa alle vittime e ai parenti dell‘Olocausto e la smettesse con questo vittimismo becero , queste cose non spronano alla denuncia anzi li terrorizza , questa è fare antiMafia? Questo è fare pagliacciate e buffonate". Poco fa è intervenuta sui social la stessa parlamentare che scrive: "Ci tengo moltissimo a chiarire la mia posizione in merito ad un intervento di questi giorni. Evidentemente il mio dire è stato oggetto di polemica per aver paragonato i testimoni di giustizia agli ebrei deportati ad Auschwitz - spiega -Chiedo scusa ai familiari delle vittime dell'olocausto, non era assolutamente mia intenzione ferire la memoria di nessuno". "Volevo semplicemente manifestare la condizione che noi testimoni siamo costretti a vivere per ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Mafia: 'deportati Auschwitz fortunati a essere uccisi', scoppia la bufera social su Aiello (M5S) (2)... - TV7Benevento : Mafia: 'deportati Auschwitz fortunati a essere uccisi', scoppia la bufera social su Aiello (M5S)... -