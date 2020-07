Lombardia, niente più obbligo di mascherina all’aperto (Di mercoledì 15 luglio 2020) In Regione Lombardia cade l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, a patto che ci sia distanza. Semaforo verde per il gioco delle carte niente più obbligo di usare la mascherina all’aperto in Regione Lombardia, a patto che sia rispettato il distanziamento sociale. Come riporta “tgcom24”, resta l’obbligo di uso dei dispositivi di protezione nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto. A decidere questo ulteriore step verso la normalità è stato il Governatore Attilio Fontana tramite un’apposita ordinanza. Semaforo verde anche alla lettura dei giornali a disposizione della clientela negli esercizi pubblici e al gioco delle carte in sale giochi, circoli ricreativi e culturali. ... Leggi su zon

