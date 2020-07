L'Italia va a rotoli ma pensano ai seggi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Incredibile ma vero: mentre l'Italia resta il fanalino di coda per debito e pil in attesa di un autunno rovente dal punto di vista sociale, e mentre gli sbarchi di migranti sono ripresi in modo incessante, con i servizi che segnalano diecimila prossime partenze dalla Libia, il governo si barrica nel bunker e mette sul tavolo due priorità una più grottesca dell'altra: il prolungamento dello stato d'emergenza e la riforma della legge elettorale. Con un'aggravante pericolosa: anche se la proroga dell'emergenza fosse limitata a tre mesi invece dei cinque annunciati da Conte, le previste elezioni del 20 e 21 settembre dovrebbero tenersi praticamente senza campagna elettorale o, ancora peggio, potrebbero subire un altro rinvio, fatto senza precedenti nella storia della Repubblica. D'altra parte, l'allergia dell'avvocato del popolo (e dei Dpcm) alle regole della ... Leggi su iltempo

