L’estate non ferma Independent Legions (Di mercoledì 15 luglio 2020) Independent Legions si promuove anche in estate e dimostra che il caldo non le impedisce di lavorare a pieno regime! Ha in programma di allietare l’estate dei suoi lettori con: . Justine . L’Orrore a Red Hook, graphic novel tratta dall’omonimo racconto di H.P. Lovecraft, curata da Alessandro Manzetti e illustrata da Stefano Cardoselli . Coyote Rage, di Owl Goingback (romanzo dark fantasy vincitore del Bram Stoker Award, stampato in edizione limitata) . Viscere Nere, di Davide J. Schow . Kiki: Sonagachi Pulp, fumetto su Kiki, personaggio di culto ideato da Alessandro Manzetti che prende vita dalle chine di Stefano Cardoselli . Macchie Bianche, raccolta di poesie di Aleister Crowley . Brian Keene (libro seguito Urania) Non bisogna però dimenticare l’importante annuncio fatto inoltre a giugno: ... Leggi su quotidianpost

