“Leone aveva un problema grave, è stato operato”. Chiara Ferragni e Fedez, la confessione col cuore in mano (Di mercoledì 15 luglio 2020) Chiara Ferragni ha annunciato sui social che il figlio Leone è finalmente guarito dopo aver rischiato di rimanere sordo a vita. Un annuncio che ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli oltre sedici milioni di follower che, da tempo, avevano seguito con apprensione la vicenda. Il piccolo oggi sta bene e gode di ottima salute ma ha fatto preoccupare non poco i suoi genitori. A ottobre 2018 il primogenito dei Ferragnez è stato sottoposto a un piccolo intervento chirurgico alle orecchie per evitare che, col passare del tempo, potesse perdere l’udito. Dopo un recente controllo dal medico è stato giudicato definitivamente guarito: una notizia che i genitori del piccolo non hanno potuto fare a meno di diffondere ai propri fan. ... Leggi su caffeinamagazine

mizdanastood : Stasera mia madre aveva promesso di insegnarmi ad usare la macchina da cucire.. È sul letto a guardare i video di… - PallaDlardo : @liwsemue @saulniggez per me con foto 'rubate' intendeva proprio che l'aveva fatta di nascosto, avevo pensato così… - kkumyoongi : comunque io da piccola adoravo leone il cane fifone, il mio cane aveva il suo nome perché era cicciotto e con le gambine sottili sottili - sthaegma : Taehyung che aveva paura di leone cane fifone ???? mood - moonfornamjoon_ : e lo scrivo qui per motivare me stessa, perché voglio essere fiera di me un giorno. perché voglio anche io gioire p… -

Ultime Notizie dalla rete : “Leone aveva Leone Appunti di Una Vita - la Cover di Tanino Liberatore e l'intervista AFNews