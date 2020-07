Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spal-Inter (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella giornata di domani, si giocherà la sfida di Serie A tra Spal e Inter. I nerazzurri perdono Godin per squalifica, ma per larga parte la formazione sembra già decisa. Conte sembra intenzionato a proporre il 3-4-1-2: tra i pali ci sarà Handanovic; il terzetto difensivo sarà composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni; sugli esterni dovrebbero agire Moses e Biraghi, mentre in mezzo ci saranno Gagliardini e Brozovic; Eriksen agirà alle Spalle di Sanchez e Lautaro. Nella Spal invece, Di Biagio dovrebbe proporre il 4-4-2: tra i pali ci sarà Letica; a comporre la linea difensiva saranno Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca; sugli esterni ci saranno Strefezza e D’Alessandro, in mezzo dovrebbero agire Valdifiori e Dabo; davanti spazio alla coppia composta da Cerri e ... Leggi su alfredopedulla

cn1926it : #Demme all’intervallo: “Abbiamo perso troppo palle. Dobbiamo giocare di più sulle fasce” - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce- Fiorentina - clikservernet : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria- Cagliari - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Sampdoria- Cagliari) Playhitmusic - - Noovyis : (Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce- Fiorentina) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Riforma Pensioni quota 100, ultime news, Brambilla: 'In arrivo una Fornero bis' Pensioni Per Tutti Aggiornamento METEO WEEKEND: ecco tutte le ultime NOVITA'

PRIMA PARTE DEL WEEKEND, SABATO. La saccatura di bassa pressione che nel corso della settimana si porterà dal Mare del Nord verso il comparto settentrionale balcanico condizionerà il tempo anche su p ...

Roma-Verona Live 2-1

85' Ultimi assalti Hellas: i gialloblù vogliono il pareggio. 83' Doppio cambio per Paro: dentro Stepinski e Badu, fuori Amrabat e Veloso. 78' Maresca non concede un rigore al Verona. Un rimpallo favor ...

PRIMA PARTE DEL WEEKEND, SABATO. La saccatura di bassa pressione che nel corso della settimana si porterà dal Mare del Nord verso il comparto settentrionale balcanico condizionerà il tempo anche su p ...85' Ultimi assalti Hellas: i gialloblù vogliono il pareggio. 83' Doppio cambio per Paro: dentro Stepinski e Badu, fuori Amrabat e Veloso. 78' Maresca non concede un rigore al Verona. Un rimpallo favor ...