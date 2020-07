Le pulizie di casa sono più semplici con Xiaomi MIJIA Deerma Mop (Di mercoledì 15 luglio 2020) Potete dire addio al mocio per pulire casa: con questa soluzione di Xiaomi, leggera e compatta, le pulizie saranno meno faticose è molto più semplici. L'articolo Le pulizie di casa sono più semplici con Xiaomi MIJIA Deerma Mop proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Angeloman70 : @mariobbbrega Lo SW, se ci pensi, ha pro e contro per tutti. Per una città mette in crisi 'l'indotto' connesso all… - Benjo36888305 : @MariaCr91296123 @davidealgebris Il RdC è inevitabile. Le IA stanno prendendo il posto degli impiegati di banca, i… - seirawasilewski : RT @ramirezgvrcia: che facciamo le pulizie di casa quelle generali potentissime rivoltiamo casa García - ramirezgvrcia : che facciamo le pulizie di casa quelle generali potentissime rivoltiamo casa García - ladanihadetto : @mdimagritt Perché io e te siamo persone comuni, ma se in casa avessi 10 persone che girano tra giardinieri, tuttof… -

Ultime Notizie dalla rete : pulizie casa Le pulizie di casa sono più semplici con Xiaomi MIJIA Deerma Mop TuttoTech.net Il racconto: "I miei tre mesi da incubo a Casa Serena"

responsabile di Casa Serena, racconta tre mesi da incubo nella struttura comunale per anziani di Sassari: la metà dei 140 ospiti contagiati, decine di vittime. Le proteste dei parenti senza notizie.

Casa Serena, nuove regole: meno ospiti e più sicurezza

Campus mantiene le promesse e “straccia” il vecchio capitolato d’appalto Il prossimo gestore dovrà occuparsi di assistenza, pasti, pulizia e sanificazioni SASSARI. Un nuovo capitolato d’appalto per Ca ...

responsabile di Casa Serena, racconta tre mesi da incubo nella struttura comunale per anziani di Sassari: la metà dei 140 ospiti contagiati, decine di vittime. Le proteste dei parenti senza notizie.Campus mantiene le promesse e “straccia” il vecchio capitolato d’appalto Il prossimo gestore dovrà occuparsi di assistenza, pasti, pulizia e sanificazioni SASSARI. Un nuovo capitolato d’appalto per Ca ...