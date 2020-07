Le infrastrutture Huawei 5G non esisteranno più in UK (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dal primo gennaio 2021, i fornitori di telefonia mobile nel Regno Unito non potranno più acquistare infrastrutture Huawei 5G. Inoltre, entro il 2027 dovranno essere rimosse tutte le tecnologie fornite dall’azienda cinese, compreso il 4G. Queste infrastrutture vengono acquistate dai fornitori britannici da circa 15 anni e da questo momento in poi, Huawei verrà esclusa. … Leggi su periodicodaily

